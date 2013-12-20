السعودية: صرف 9 آلاف ريال شهرياً بدل "بطالة" للمتعطلين

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية سقفاً لنظام التأمين ضد "التعطل" عن العمل أو ترك الوظيفة مرغما أو ما يطلق عليه بـ"البطالة" لا يتجاوز 9 آلاف ريال في الشهور الثلاثة الأولى و7.5 آلاف ريال شهريا في ما بعد، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وقال عبدالله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة إن مدة التعويض لمشروع "بطالة" سنة واحدة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمشروع النظام، قال العبد الجبار، إنه إذا قل مقدار التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل "حافز" يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

مشروع "بطالة" لدى المؤسسة المرفوع لمجلس الوزراء، سيتولى منح تعويض للمشتركين العاطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.

إلى ذلك، أشار مصدر مطلع إلى أن هذا النوع من التأمين يعد فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه يلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الـ59 عاما.

وأكد سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصراً مهماً في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.

وأشاد القويز أمس الأول، إلى ما يحظى به قطاع الأعمال في المنطقة من اهتمام الدولة بجميع قطاعاتها، مفيداً بأن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنمية المنطقة وتطورها الاقتصادي آخذاً في الاعتبار توجهات الدولة.

