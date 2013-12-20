7 يسرقون 7 سبائك ذهب في مطار دبي الدولي

بدأت محكمة الجنايات في إمارة دبي محاكمة سبعة متهمين من جنسيات آسيوية وخليجية بسرقة سبائك ذهب تقدر قيمتها بـ1.25 مليون درهم، كانت سرقت من مطار دبي الدولي مبنى رقم 3، وفقاً لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكانت تحقيقات النيابة أظهرت أن أحد المتهمين الخليجيين يعمل رجل أمن في الإدارة العامة لأمن المطارات، ومسؤول عن تفتيش المسافرين في المنطقة المختصة بتحويل الرحلات في المبنى رقم 3 في المطار، قام بسرقة الأموال المنقولة، وهي سبع سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو مليون وربع المليون درهم، بالاشتراك مع متهمْين آخريْن يعملان معه في نفس الإدارة، وكانا معه في نفس الوردية.

وبحسب التحقيقات، اعترف ثلاثة من المتهمين العاملين في المطار خلال الاستجواب بما نسب إليهم من اتهامات، فيما وجهت النيابة للبقية تهمة حيازة أموال متحصلة من "الجريمة"، في ظروف قالت إنها تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وتعود السبائك المسروقة، وفق البلاغ المقدم فيها، إلى إفريقي يعمل في شركة أوغندية متخصصة في تجارة الذهب.