نمو مبيعات الذهب بالسعودية لـ3.4 مليار دولار في 9 أشهر

بلغ حجم الطلب على الذهب في السعودية خلال الشهور التسعة الأولى من 2013 نحو 71.7 طن، مقابل 63.3 طن، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 13%، وارتفعت قيمة الطلب إلى 3.44 مليار دولار، مقابل 3.37 مليار دولار، بنمو 3%، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

وأفاد تقرير مجلس الذهب العالمي الذي نشرته صحيفة الرياض، أن منطقة الشرق الأوسط حققت نمواً في الكميات في الشهور التسعة من 2013 بنسبة 25% لتصل إلى 225,8 طن مقابل 181,3 طن العام الماضي، وبلغت القيمة هذا العام 10,93 مليار دولار، مقابل 9,66 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 13%.

وبين مجلس الذهب العالمي أن أسواقاً عديدة شهدت تراجعاً في الربع الثالث من العام الجاري، مثل أسواق الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19%، الهند 46%، والصين، وهونج كونج 5%، وتراجع في تايوان 22%، وإيطاليا 25%، بريطانيا 31%، ألمانيا 10%، ووصلت نسبة التراجع 60% في فرنسا.

وبحسب مجلس الذهب العالمي فإن المملكة تصنف ضمن قائمة 20 دولة حول العالم الأكثر اقتناء للذهب في مصارفها المركزية، حيث يبلغ إجمالي ما تملكه المملكة بنحو 322.9 طنا، تشكل %2 من الاحتياطي النقدي الأجنبي في المملكة.

وتصدرت قائمة الـ40 دولة الأكثر امتلاكا للذهب، الولايات المتحدة ب8133 طناً تمثل 72% من إجمالي الاحتياطي النقدي, تلتها ألمانيا ب3390 طنا، ثم صندوق النقد الدولي الذي حل ثالثا بـ2814 طنا، وجاءت إيطاليا في الترتيب الرابع بنحو 2451.8 طن ثم فرنسا والصين وسويسرا وروسيا واليابان وهولندا والهند.

وعلى مستوى الأسعار توقع مصرف غولدمان ساكس الاستثماري تراجع سعر أونصة الذهب خلال عام 2014 بنسبة 15% إلى 1050 دولارا، وجاءت توقعات "غولدمان ساكس" هذه بناء على بوادر وبيانات عززت الثقة باستمرار انتعاش الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل.

وبلغ سعر الذهب أمس أدنى مستوى في ستة أشهر واقترب من أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد موجة بيع هائلة في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي تقليص التحفيز النقدي.

وبعد خسائر هذا الأسبوع من المنتظر أن يسجل الذهب أكبر انخفاض سنوي له في 32 عاما.

