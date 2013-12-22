سفير ألمانيا: مصر جاذبة للاستثمار بعد الاستقرار

قال السفير الألماني بالقاهرة، ميشائيل بوك، إن مصر من البلاد الجاذبة للاستثمار الأجنبي بشكل عام والاستثمار الألماني بشكل خاص.

وأوضح السفير الألماني في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن المستثمرين الألمان ينتظرون إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، ثم الانتخابات الرئاسية واكتمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن الاستثمارات الألمانية في مصر سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وشدد السفير الألماني على ضرورة عودة الاستقرار الأمني حتي يمكن تسريع عودة الاستثمارات التي هربت من مصر طيلة الفترات الماضية.

وأشار ميشائيل بوك إلى أن المستثمرين الألمان يتطلعون إلى الاستثمار في عدد من القطاعات التي من المؤكد أنها سوف تحقق نمواً قياسياً خلال المرحلة المقبلة وخاصة السياحة والفندقة والطاقة والبيئة والصناعات الثقيلة والسيارات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام المالي (2012-2013)، بنحو 553.9 مليون دولار بنسبة 51.5% لتصل إلى 1.628 مليار دولار، مقابل 1.074 مليار دولار في الربع الثالث.

وتأتي الاستثمارات الألمانية في المرتبة الرابعة في قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر بإجمالي استثمارات بلغت نحو 570 مليون دولار.