نطاقات" يخفض معدلات البطالة بين شباب السعودية إلى 6%

زاد برنامج "نطاقات" الذي أطلقته وزارة العمل السعودية نسبة التوطين مؤخراً بنسبة 15.1% مقارنة بـ7% ما قبل البرنامج، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وقال وزير العمل، المهندس عادل محمد فقيه، إن معدل البطالة لدى الرجال انخفض إلى 6.1% مقارنة بـ7.4% قبل نطاقات، حيث تم توظيف أكثر من 723.352 سعودياً وسعودية في القطاع الخاص منذ إطلاقه.



وبين وزير العمل في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التغيير في الأجور منذ إطلاق البرنامج، حيث انخفضت أعداد الحاصلين على أقل من 3000 ريال إلى 109.654 سعودياً مقارنة بـ356.807 قبل البرنامج، وأن الحاصلين على أكثر من 3 آلاف ارتفعت أعدادهم 1.337.592 مقارنة بـ376.087 قبل انطلاق البرنامج.



وأشار الفقيه إلى أن نسبة المنشآت المتواجدة في النطاق الأخضر وصلت في بداية سنة 1435 إلى 81% مقارنة بـ40% في عام 1432، كما أشار إلى انخفاض في نسبة المنشآت المتواجدة في النطاق الأحمر إلى 6% مقارنة بـ20% قبل انطلاق برنامج نطاقات.