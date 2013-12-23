البحرين تطلق مبادرة لتشجيع المنتجات الزراعية "العمودية"

أطلقت البحرين مبادرة تهدف إلى إيجاد سوق محلية تستوعب الإنتاج المحلي في ظل الكم الهائل من المنتجات الزراعية المستوردة، ورغم أن الإنتاج المحلي يبقى أقل من الحاجة فإن وكيل الزراعة والثروة البحرية، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، تعهد في حديثه لـ"العربية" بدعم المنتج المحلي من خلال تفعيل تجربة الزراعة العمودية.

أما رواد السوق من بحرينيين ومقيمين فقد أكدوا أن جودة المنتج الزراعي البحريني تجعلهم يفضلونه على المنتج المستورد الذي قد تسهم مدة الشحن من بلدان المنشأ في تراجع جودته.

هذا ويواجه المزارعون في البحرين مشكلة المساحات الصالحة للزراعة بسبب صغر البلد وزحف العمران على ما يتوافر من مناطق زراعية، إلا أن تجربة الزراعة العمودية واستصلاح أراضٍ خارج مملكة البحرين قد تسهم في تقليص هذه المشكلة.