الجاسر: نمو القطاع الخاص تجاوز قطاعي الحكومة والبترول

قال وزير الاقتصاد السعودي الدكتور محمد الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" إن نمو القطاع الخاص في السعودية يتجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي وهو ما يعكس خطط الحكومة الهادفة لقيام القطاع الخاص بدور أكبر.

وأضاف الجاسر أنه وللمرة الأولى يتجاوز دخل القطاع الخاص حاجز التريليون ريال، وقال إن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي نمت بشكل كبير فيما وصلت معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة عند ٣.١٪ خلال الشهر الأخير.

وأوضح الجاسر أن إقراض القطاع المصرفي سجل نموا بنحو ١٦٪ وما يشير الى ارتفاع مستويات الثقة، وان ميزانية العام المقبل تعكس طموحات المواطنين السعوديين.

وأضاف الجاسر "حجم الدين العام في السعودية انخفض لمستويات متدنية مقارنة بالناتج الإجمالي، ونحن لا ننظر إلى إقرار ميزانية توسعية أو انكماشية ولكن الميزانية تعكس احتياجات حقيقية وتنموية، فالمشاريع تعكس احتياجا حقيقيا وفعليا".

وأشار الجاسر إلى أن عام ٢٠١٤ هو الأخير في الخطة التاسعة ويتجاوز ما كنا نتوقعه، حيث انخفضت مستويات البطالة وينمو الاقتصاد بشكل مطرد وبدأت نتائج هذه الخطط تظهر، حيث تراجعت البطالة بشكل ملحوظ ونحو مليوني سعودي تم تسجيلهم في صندوق التقاعد.