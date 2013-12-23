السعودية ترحل ربع مليون عامل مخالف في شهر ونصف

قامت السلطات السعودية بترحيل نحو ربع مليون وافد مخالف لأنظمة الإقامة والعمل منذ بدء الحملة الأمنية مطلع العام الهجري الحالي، فيما تمكنت الجهات الأمنية خلال نفس الفترة من التصدي لـ38 ألف محاولة تسلل.

جاء ذلك في آخر إحصائيات الحملة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، نشرتها صحيفة "عكاظ"، نقلاً عن مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية.

وأوضح المركز أن إجمالي من تم ترحيلهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل منذ بداية الحملة الأمنية في غرة شهر محرم من العام الحالي وحتى نهاية يوم الجمعة الماضية 213162 شخصاً على مستوى المملكة، مبيناً أنه يتم العمل حالياً لاستكمال إجراءات ترحيل المتواجدين في مراكز الإيواء البالغ عددهم 15736 شخصاً.

وأكد أن عدد محاولات التسلل عبر الحدود التي تمكنت الجهات الأمنية من اعتراضها خلال نفس الفترة بلغ 38516 محاولة.

يذكر أن أكثر من 10 قطاعات أمنية تابعة للأمن العام تنفذ الحملة الأمنية، وهي الدوريات الأمنية، والتحريات والبحث الجنائي، وقوات المهمات والواجبات الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، والمجاهدين، والمرور، والدفاع المدني، والضبط الإداري، والسجون، وشرطة منطقة الرياض.

وأكد الأمن العام مع نهاية المهلة التصحيحية أن حملاته الأمنية ستنفذ في كافة مناطق محافظات وقرى وهجر المملكة وفق عمل أمني محترف بعيد عن العشوائية وعبر فرق سرية للتحري عن المواقع التي تتواجد بها العمالة المخالفة لتمرير المعلومة إلى الجهات الأمنية الرسمية للتعامل معها.