ميزانية السعودية قادرة على شراء ٥.٧ مليون كيلو من الذهب

كشفت أرقام ميزانية السعودية الأعلى في تاريخ المملكة والتي تم إعلانها اليوم عن إنفاق قياسي يعادل حجمه ملايين الكيلوغرامات من الذهب.



ولمن لا يدركون قيمة التريليونات ومليارات موازنات الدول فإن حجم ميزانية السعودية للعام المقبل ٢٠١٤، والبالغ قيمتها ٨٥٥ مليار ريال، قادرة على شراء ٥.٧ مليون كيلوغرام من الذهب بمتوسط سعر ١٥٠ ألف ريال سعودي.



ويصل متوسط نصيب المواطن السعودي من ميزانية بلاده للعام ٢٠١٤، نحو ٤٢.٣ ألف ريال سعودي، حيث وصل عدد المواطنين السعوديين بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نحو ٢٠.٢ مليون مواطن سعودي.



ووفقاً للأرقام الرسمية لمعدل قروض المواطنين السعوديين فإن الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة قادرة على سداد كافة ديون المواطنين بمعدل ٢.٨٥ مرة، حيث تبلغ قيمة قروض السعوديين من البنوك نحو ٣٠٠ مليار ريال.

ويمكن أن تبني الميزانية السعودية نحو ١٨٦ برجاً مماثلاً لبرج المملكة الذي سيكون أعلى برج في العالم وتمتلكه شركة "المملكة القابضة"، فيما تبني ١٥٥ برجاً مماثلاً لبرج خليفة الأعلى حتى الآن في العالم والذي تكلف بناؤه نحو ١.٥ مليار دولار.