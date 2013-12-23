"التأمينات" تكشف عن توظيف وهمي للسعوديات بالقطاع الخاص

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل وظائف للسعوديات في مهن مشكوك العمل بها في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، كعمل المرأة في قطاع التشييد والبناء، واكتشاف حالات غير صحيحة، كتسجيل مشترك في منشأتين في مدينتين مختلفتين، وعدة مخالفات للسعودة.

وأكد عبدالله العبد الجبار، المتحدث الرسمي للمؤسسة في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية، أن المؤسسة تقوم بعدة إجراءات للتأكد من صحة تسجيل المشترك، من خلال الزيارات الميدانية الدورية للمنشآت من قبل موظفين مختصين، للتأكد من صحة تطبيق النظام.

وأوضح أن لدى المؤسسة نظاماً آلياً (نظام ذكاء الأعمال) ساعد على اكتشاف الحالات غير الصحيحة، وفق معايير معينة كتطابق اسم المشترك مع صاحب العمل، أو عمل جنس معين في مجال مشكوك العمل به (كعمل الأنثى في قطاع التشييد والبناء)، وتسجيل مشترك في منشأتين في مدينتين مختلفتين، موضحاً أنه سبق للمؤسسة أن كشفت بعض الحالات وتطبيق النظام حيالها.

وقال إن المؤسسة لم تغفل التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها صاحب العمل، حيث يقضي نظام التأمينات الاجتماعية بأن يكون تسجيل المشتركين في النظام بناء على علاقة عمل فعلية، ويمنع تسجيل أسماء دون وجود علاقة عمل مهما كان السبب.

وشدد على أن المؤسسة تقوم بعدة إجراءات للتأكد من صحة تطبيق النظام، كما تقوم المؤسسة بجهود حثيثة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتيسير إجراءاتها المقدمة على مدار الساعة، عبر استخدام موقعها الإلكتروني، والتواصل معهم عبر قنوات متعددة، لتضمن لهم سهولة الاستخدام وسرعة الوصول.

وأتاحت المؤسسة لأصحاب العمل فتح حساب لهم من خلال البوابة الإلكترونية، حيث يستطيعون تسجيل جميع العاملين في نظام التأمينات لديهم بما فيها مهنة كل عامل.

وأضاف العبد الجبار "عند تسجيل أي مشترك يرسل له رسالة عن طريق الجوال تتضمن اسم المنشأة، والأجر المسجل له، لكيلا يكون عرضة للاستغلال، مؤكداً أنه في حال ثبوت مخالفة صاحب العمل فإن المؤسسة تتخذ الإجراء النظامي بحقها، حيث يفرض عليها غرامات مالية تتعدد بتعدد المخالفات، وعدم منحها الشهادة التي تصدرها المؤسسة".

من جانب آخر، تدرس الغرف التجارية توفير وظائف للشباب والفتيات في مجال صناعة مواد البناء والتشييد، حيث يسعى صناعيون لإنشاء مصنع عالمي لتدريب الفتيات والشباب على الصناعات التحويلية، وتصنيع مواد البناء، وإقامة مصانع بناء محلية تحتضن صناعات محلية من أجل توفير وظائف للسعوديين، وتقليل الاستهلاك والتكلفة على المواطنين، وإحلال السعوديين مكان الوافدين في مهن تتطلب التدريب، وستتضمن الأعوام المقبلة تأهيل سعوديين من الجنسين للعمل كصناعيين.

وتقوم الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة العمل تعمل على إيجاد مهن للسعوديات في مجالات الصناعة، إضافة إلى تدريب الشباب على الصناعات الكبرى لتجويد المنتج بأيدٍ سعودية، وتقليل تكاليف الاستيراد وما يصاحبها من أجور مختلفة.