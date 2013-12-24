العساف: مشاريع بتريليوني ريال تلبي حاجة المواطن السعودي

أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على تفاؤله في ظل ما يتم اتخاذه من قرارات واعتمادات، قائلاً "النمو الاقتصادي ممتاز ومستقبل الاقتصاد السعودي واعد".

وعن سبب عدم لمس المواطنين لما يعلن من أرقام كبيرة في الميزانية، أوضح أن هناك مشاريع تحت التنفيذ تكلفتها تريليونا ريال، مضيفاً أن الاحتياطي العام يبلغ نحو 1600 مليار ريال، ويتم استثماره عبر محافظ وبطرقٍ مدروسة دون مخاطرة، فيما جزء منه لا تستطيع الدولة استثماره على المدى الطويل لإمكانية الصرف منه.

وكشف خلال لقاء تلفزيوني للحديث عن الميزانية أنه صدرت موافقة خادم الحرمين على تخصيص جزء من فائض ميزانية 2013 لدعم بعض البرامج التنموية والخدمية، لافتا إلى أنه تم اعتماد 24 مليار ريال لتمويل مشاريع طرق محورية استراتيجية، منها طريق تبوك- المدينة، وطريق ينبع- الجبيل، وطريق جدة- جازان السريع، وطريق حيوي مرادف لجازان- عسير.

وأضاف أنه تم اعتماد 10 مليارات ريال لبنك التسليف للطلب المتزايد على التمويل من البنك، واعتماد 20 مليار ريال لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاريع سكك الحديد، مشيرا إلى أن الجزء المتبقي من الفائض سيضاف لاحتياطي الدولة.

وذكر أنه في السنوات الأخيرة بدأ التركيز في الميزانيات على مشاريع تصريف السيول والحفاظ على المدن من الأودية، فرُصد لها في الميزانية الحالية مبلغ ممتاز، متأسفا لكون خزانة الدولة تحملت خسائر جراء أخطاء سابقة فيما يخص السيول.