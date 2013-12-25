تضخم أسعار المستهلكين باليابان يتجه لتخطي مستوى 1%

ذكر محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان يتجه إلى تخطي مستوى 1% في النصف الأول من العام القادم، وأن يساعد ذلك في زيادة توقعات التضخم في بلد عانى انكماشا في الأسعار على مدى 15 عاما.

وقال كورودا في كلمة في طوكيو "السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي تختلف عن سياسات البنوك المركزية الأخرى من حيث إنها تركز على تغيير التوقعات العامة (بشأن الأسعار)".

وأضاف قائلا: "إننا نشهد تحسينات واسعة في الاقتصاد والأسواق ومعنويات الناس. هذه هي أفضل فرصة لإنهاء انكماش الأسعار"، مؤكدا تصميم البنك المركزي على الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التيسير حتى يصل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.