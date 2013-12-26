التأمينات: رفع رواتب المتقاعدين يتوقف على التمويل

تتجه التأمينات الاجتماعية في السعودية إلى رفع رواتب المتقاعدين، إلا أن الموافقة النهائية ستكون على طاولة الحكومة السعودية فهي المرجع الأخير لإقرار أي تعديل.

وبحسب صحيفة الرياض، قال عبدالله عبدالجبار المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية ومدير الإعلام التأميني إن المطالبة برفع المعاش التقاعدي مطلب ورغبة كل متقاعد.

وأوضح أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة التأمينية والتقاعدية تبنى على أساس الدراسات الإلكتوارية، التي تعطي التصور المالي للصندوق لمدى سنوات عديدة لكي يتحقق التوازن بين المنافع التي تصرف والاشتراكات التي تسدد.

وأضاف أن أي منافع إضافية تدفع يجب أن يقابلها تمويل مالي، وذلك إما أن يكون بزيادة الاشتراكات أو بدعم من الدولة، مضيفا بأنه إذا نظرنا للوضع القائم حالياً فإن الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف حاليا من المؤسسة يقارب 2000 ريال، بينما هناك أجور أقل من هذا المبلغ وهذه معادلة مقلوبة في عرف التأمين وبدون شك فإن في ذلك ضرر كبير على صندوق التأمينات.

وأفاد بأن نظام التأمين الاجتماعي يعد صورة من صور التكافل التي يقدمها أعضاء المجتمع لبعضهم البعض، بحيث يضمن لهم هذا النظام أمناً مالياً في حال انقطاع مصدر الدخل لأحد الأسباب المنصوص عليها في النظام (عجز - وفاة – تقاعد).

