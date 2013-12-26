نزاهة: نرصد إفادات أمراء المناطق حول المشاريع المتعثرة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في السعودية محمد بن عبدالله الشريف عن وجود تنسيق مباشر بين الهيئة وأمراء المناطق، وذلك من خلال تزويدهم بنسخ من الخطابات الصادرة منها حول المشاريع والخدمات التي ترصدها وتتحرى عنها.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح أن الهيئة تتلقى العديد من إفادات أمراء المناطق التي تدل على حرصهم على المتابعة وتنفيذ المشاريع الواقعة في المناطق التي يشرفون عليها على أكمل وجه.

وشدد الشريف على أن الهيئة لديها ضوابط كفيلة بتمكين المختصين من تنفيذ الميزانية، بكل كفاءة وفي الوقت المحدد من خلال الالتزام بنصوص الأنظمة لاسيما نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إضافة الى نصوص العقود التي تبرم، كما يجب مراعاة الاستعداد مبكرا لإعلان المنافسات والحرص على العناية بصياغة المواصفات والشروط والعقود وخلو موقع المشروع من العوائق، مشيرا إلى أهمية متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين حتى ينتهي المشروع بما يحقق الهدف من اقامته.

وفي ما يتعلق بافتتاح فروع جديدة أوضح الشريف أن التوسع في مناطق المملكة قائم وسيتوالى افتتاح فروع جديدة إلى جانب الفروع التي تم تدشينها الشهر الماضي في كل من منطقة مكة المكرمة وعسير والشرقية.

وتمنى رئيس نزاهة العون بأن يوفق الوزراء ورؤساء القطاعات الحكومية وأن يعينهم في تنفيذ اهداف الميزانية، موجها نصحه الى أهمية إبداء المزيد من الحرص والمتابعة للانتهاء من المشاريع الخدمية التي تتصل بحياة المواطن مباشرة في وقتها المحدد وبالمستوى المنصوص عليه في مواصفاتها وشروطها، وتطبيق ما جاء في تلك العقود إذ أن الهيئة والتزاما منها بمقتضى الأمر السامي رقم 25686 بتاريخ 23 جمادى الاولى للعام 1433 الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه والتأكد من توفير الخدمات للمواطنين ووصولها إليهم على أفضل المستويات في جميع انحاء المملكة، مبينا أن الهيئة ستجتهد لتطبيق هذا التوجيه الملكي وتأمل من الجميع التعاون معها في سبيل تحقيقه، لما له من أهمية تنعكس على ما يقدم للمواطن من خدمات.