مسؤول: زراعة السعودية أحدثت تغيراً بالبنية الاقتصادية

كشف المهندس محمد بن عبدالله الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية في السعودية، أن تطور المملكة في القطاع الزراعي مواكباً للأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية الخمسية للقطاع.

وبحسب صحيفة اليوم، قال الشيحة إن الزراعة في المملكة أحدثت تغيراً ملموساً في البنية الاقتصادية مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأوضح الشيحة أنه إلى جانب الدور الاقتصادي حظي القطاع الزراعي باهتمام باعتباره راعياً أساسياً للتنمية، ولكونه مسؤولاً لتحقيق الأمن الغذائي، ونتيجة لهذا المملكة اكتفت ذاتياً في بعض المنتجات الزراعية حيث وصلت نسبة الاكتفاء في منتجات الخضار إلى 93% في حين اللحوم الحمراء إلى 38% أما نسبة الاكتفاء في الأسماك وصل إلى 37% والدواجن 42% وبلغ نصيب الفرد من الطاقة خلال العام 2011م إلى 3000 سعر حراري يومياً، فيما ارتفع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1970 إلى 44 مليار ريال للعام 2011.

وبين الشيحة، خلال حديثه في الجلسة الرابعة لمنتدى الأحساء للاستثمار أهم التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الزراعة، أهمها وضع الموارد الزراعية مثل: المياه والنمو السكاني وهجرة أبناء المناطق الزراعية إلى المدن الكبيرة، وتدني كفاءة التسويق، ومحدودية الخدمات الزراعية وسعودة القطاع الزراعي.

وأضاف: في حين تولي وزارة الزراعة جل اهتمامها لمواجهة التحديات لتحقيق الأهداف المستدامة، والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المستدام، بمفهوم شامل ورفع كفاءة القدرات البشرية اللازمة لإدارة وتنفيذ التنمية الزراعية، فيما قدمت القروض للمواطنين من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية والإعانات والخدمات الزراعية، حيث حقق نجاحاً في العديد من الصناعات مثل الأعلاف والتمور والدواجن والألبان.

وأكد أن الأحساء في طليعة مناطق المملكة في المنتجات الزراعية، فيما تم عمل مشاريع تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية بالأحساء مثل مشروع هيئة الري والصرف ومشروع حجز الرمال وتأجير أربعة مواقع داخل المنتزه على القطاع الخاص، لتأهيلها وتطويرها كمرافق سياحية وترفيهية، فيما يتم حالياً إنشاء صوامع للغلال بطاقة 120 ألف طن في السنة، إلا أنه ينتشر بالأحساء عدد من المشاريع، مثل مشاريع تربية الأغنام والأبقار.

وفتحت مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة والخضار والبيوت المحمية والدواجن والفقاسات، وفي الصناعات التحويلية والحرف القائمة على النخيل ومشتقاته، مبيناً أنه بلغ إجمالي إنتاج التمور 125 ألف طن والخضار 18 ألف طن، كما يقدر إنتاج محاصيل الفاكهة بـ 25 ألف طن.. مشجعاً السياحة الزراعية والنزل الزراعية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وتأجير المواقع للترفيه والسياحة.

