المغرب وقطر توقعان اتفاقيات "الضرائب والبنية التحتية"

وقعت قطر والمغرب مساء أمس على 4 اتفاقيات تعاون في مجالات الضرائب ومشاريع تنموية والتعاون العلمي والتقني والبنية التحتية في إطار التزام قطر بمنح المغرب 1,250 مليار دولار ضمن منحة تقدر بخمسة مليارات دولار قرر مجلس التعاون الخليجي منحها للمغرب العام الماضي على امتداد خمس سنوات.

وأشرف العاهل المغربي محمد السادس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على توقيع الاتفاقيات الأربع بالقصر الملكي بمراكش، في إطار زيارة رسمية بدأها الأمير القطري إلى المغرب أمس الجمعة وتستغرق يومين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم لمساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة في حين تعزز الاتفاقية الثالثة التعاون العلمي والتقني. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بالتعاون الثنائي في مجال مشاريع البنية التحتية.

وكان العاهل المغربي قام بجولة في بلدان الخليج في أكتوبر عام 2012. وتعهد مجلس التعاون الخليجي بدعم الاقتصاد المغربي بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

