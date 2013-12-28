"الشغل موعيب".. يطلقها شباب سعوديون للعمل بالمطاعم

ظلت بعض الوظائف في السعودية لسنوات طويلة ضمن قائمة "المحظور"، بسبب العادات والتقاليد والنظرة الدونية لتلك الوظائف، بيد أن تلك النظرة بدأت تتلاشى في ظل حاجة الشباب للعمل، بالإضافة إلى تغير الفكر لدى الجيل الجديد بأن أي وظيفة "حلال" هي مصدر فخر وليست مصدر "خجل".

وبحسب صحيفة الشرق، فقد واصلت لجنة التدريب المهني في مجلس شباب منطقة الجوف اليوم الثاني من برنامج "الشغل مو عيب" لتدريب الشباب على مهنة "نادل" في 4 مطاعم في سكاكا و دومة الجندل.

فكرة البرنامج تتمحور في منح الشباب تجربة العمل كنادل في مطاعم متنوعة، تحفيزا لهم وكسرا لحاجز الخجل الموجود في العمل بالمطاعم.

البرنامج أقيم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية على مدار يومين بمعدل 5 ساعات يوميا، باشر الشباب عملهم من الرابعة وحتى التاسعة مساء، في المطاعم الداعمة للبرنامج، وهي مطعما سفرجي والطازج في سكاكا، ومطعما ركن نورة وفريش في دومة الجندل.

ووفر البرنامج ما يزيد عن خمس وظائف للعمل في مطعم سفرجي وبراتب 4 آلاف ريال، كما أعلن مالكه ماجد العساف خلال افتتاح البرنامج.

وقال رئيس لجنة التدريب المهني أيمن الدهمشي إن البرنامج يشمل العديد من الحلقات القادمة في وظائف مهنية متنوعة.