"العمل" السعودية تصنف المدن ترشيدا لاستقدام العمالة

قامت وزارة العمل السعودية بتصنيف المناطق والمحافظات إلى 3 فئات، بهدف ترشيد استقدام العمالة في كافة المجالات المهنية، وفقاً لصحيفة المدينة.

وبحسب "العمل"، تم تقسيم المدن إلى ثلاث فئات، الأولى وهي مدن ألف "أ"، وهي عواصم المناطق أو المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ومنها العاصمة الرياض، بريدة، الظهران، جدة، ينبع، القطيف، مكة المكرمة، الجبيل، الخبر، المدينة المنورة، حائل، وغيرها.

بينما جاء تصنيف "ب"، للمدن التي عدد سكانها ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة ومنها الخفجي ووادي الدواسر ورابغ ورفحاء وغيرها.

فيما الفئة الثالثة "ج"، وهي المدن والمحافظات والمراكز التي عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة طبقًا لإحصائيات.