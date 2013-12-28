133 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية بـ2013

بلغت قيمة التحويلات الشخصية للخارج سواء للسعوديين أو الأجانب منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر 202.9 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 14 %، عادلت نحو 25.7 مليار ريال.

وبحسب وحدة التقارير لصحيفة الاقتصادية، فقد جاء النمو في التحويلات الشخصية بسبب ارتفاع حوالات غير السعوديين، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 17 % بما يعادل 19.4 مليار ريال.

وشكلت نحو 75 % من نمو إجمالي التحويلات الشخصية للسعوديين وغير السعوديين، وبلغت قيمة تحويلات غير السعوديين منذ بداية العام حتى نوفمبر 133.3 مليار ريال، مقارنة بـ 113.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2012. وبالنسبة إلى تحويلات السعوديين فقد نمت بنسبة 10 %، بما يعادل 6.3 مليار ريال، وبلغت قيمتها منذ بداية العام حتى نوفمبر 69.6 مليار ريال، مقارنة بـ 63.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي التحويلات الشخصية ضمن مبيعات المصارف من النقد الأجنبي، التي تتفرع إلى نحو 15 بندا، مثل تمويل الواردات، واستيراد السلع، والتحويلات الشخصية، والسفر للخارج، إضافة إلى استثمارات بالخارج، ومبيعات لجهات حكومية ولمؤسسة النقد والوزارات والبلديات، ومبيعات لمصارف داخلية وخارجية، والصيرفة.

وبلغت قيمة مبيعات المصارف من النقد الأجنبي منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر أكثر من 2.7 تريليون ريال، بتراجع نسبته 6 % ما يعادل 161 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 2.9 تريليون ريال.

وكان أكثر بند استحواذاً من بنود مبيعات المصارف من النقد الأجنبي، من إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري، بند مبيعات مصارف خارج المملكة، حيث بلغت قيمتها 1.3 تريليون ريال، شكلت نحو نصف إجمالي المبيعات للمصارف من النقد الأجنبي، مقارنة بـ 1.5 تريليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

