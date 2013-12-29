إيران تصدر منتجات غير نفطية بـ30 مليار دولار في 9 أشهر

أفادت مصلحة الجمارك في إيران، أنه تم تصدير منتجات غير نفطية بنحو 30 مليار دولار، ومنتجات بتروكيماوية بحوالي 8 مليارات دولار إلی مختلف دول العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لصحيفة الحياة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا"، عن تقرير صادر عن مصلحة الجمارك بأنه تم تصدير ما قيمته نحو 30 مليار دولار من المنتجات الإيرانية غير النفطية إلی مختلف دول العالم خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الإيراني (الذي بدأ في 21 مارس).

وأشار التقرير إلى، أنه تم تصدير ما قيمته 8.1 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية خلال نفس الفترة.

ويعتبر تصدير خام الحديد بقيمة 1.044 مليار دولار والميثانول بقيمة 877 مليون دولار واليوريا بقيمة 866 مليون دولار من أهم المنتجات الإيرانية المصدرة خلال المدة المذكورة.

ووفقاً للتقرير، فقد تم تصدير معظم السلع غير النفطية الإيرانية إلى كل من الصين بقيمة بلغت 5.2 مليار دولار، العراق 4.4 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة 2.7 مليار دولار، الهند 1.9 مليار دولار، أما أفغانستان فبلغت قيمة الصادرات الإيرانية لها 1.8 مليار دولار.