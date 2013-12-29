سكان الإمارات ينفقون 1.6 مليار درهم على "الجوال" شهرياً

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن متوسط الإنفاق الشهري على الهاتفين المتحرك والثابت وخدمة الإنترنت، بلغ 2.17 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت الهيئة في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم، إلى أن متوسط إنفاق الفرد على خدمات الهاتف المتحرك بلغ 104 دراهم شهرياً، فيما بلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 79 درهماً، وبلغ متوسط إنفاق المشترك على خدمات الإنترنت 395 درهماً شهرياً.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة إن متوسط الإنفاق الشهري على الهاتف المتحرك في الدولة بلغ 1.6 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 163.5 مليون درهم شهرياً، ومتوسط الإنفاق على خدمة الإنترنت 405.6 مليون درهم، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق على هذه الخدمات مجتمعة بلغ 2.17 مليار درهم شهرياً.

وأوضحت الهيئة أنه استناداً إلى آخر بيانات جمعتها الهيئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، فإن متوسط الإنفاق الشهري للمشترك في خدمات الهاتف المتحرك 104 دراهم، بينما بلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 79 درهماً، وبلغ متوسط الإنفاق على خدمات الإنترنت 395 درهماً، شاملة النطاق العريض، والإنترنت الهاتفي، وأيضاً الإيرادات من الرسوم الشهرية المتكررة للباقتين الثنائية والثلاثية، لافتة إلى أنه لا توجد فروق بين إنفاق المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن متوسط إنفاق الإنترنت، مقارنة ببقية دول منطقة الخليج، يعتمد عوامل عدة، أبرزها سرعة الإنترنت، حيث توجد في الإمارات أعلى الدرجات بالمنطقة، وغيرها من العوامل.