مديونية اليمن الخارجية تتجاوز 7 مليارات دولار

ارتفع حجم ديون اليمن الخارجية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 7.26 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي اليمني في تقريره، أمس الأول، أن مديونية اليمن الخارجية ارتفعت خلال أكتوبر حوالي ثمانية ملايين دولار، مشيراً إلى أن المديونية تشمل متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة في حين تتوزع المديونية بواقع 3.58 مليار دولار لصالح مؤسسات التمويل الدولية، منها أكثر من ملياري دولار لهيئة التنمية الدولية و691 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء و347 مليون دولار لصندوق النقد العربي.

ويبلغ الدين المستحق على اليمن لصالح الدول الأعضاء في نادي باريس 1.65 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار مستحقة لروسيا الاتحادية، بينما تبلغ حصة الدول غير الأعضاء في نادي باريس 1.5 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية.