"الدفاع" المصرية تتدخل لحل نزاعات 6 مستثمرين سعوديين

كشف عبد الله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المصري، أن وزارة الدفاع المصرية تدخلت في حل 6 نزاعات بين مستثمرين سعوديين وجهات حكومية مصرية.

وقال بن محفوظ، في تصريحات لصحيفة البورصة المصرية، إن اللجنة القانونية بوزارة الدفاع تولت رعاية المفاوضات بين الوزارات والهيئات المعنية ورجال الأعمال السعوديين، وحددت عدداً قليلاً من الاجتماعات للجانبين للتوصل للحلول الممكنة، حتى أصبحت الكرة الآن في ملعب رجال الأعمال أنفسهم، الذين يتعين عليهم الاختيار بين قبول الحلول وتوقيع عقود تسوية بها أو اللجوء إلى القضاء.

ومن بين النزاعات التي تم حلها برعاية اللجنة القانونية بوزارة الدفاع، نزاعان مع هيئة الأوقاف من جهة وبين رجل الأعمال السعودي عصام ناس حول مشروع بالشراكة في محافظة القاهرة وآخر مع المستثمر ناصر الثقيل، حول مشروع على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن التوصل لحل للعقبات الإدارية التي تواجه مجموعة العناني في مشروع كبير بمحافظة دمياط.

أضاف رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك، أن الضجيج الإعلامي حول المشروعات السعودية المتعثرة أسفر عن تلقى طلبات جديدة من رجال أعمال آخرين.