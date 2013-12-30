8 سيدات على قائمة ترشيحات مجلس إدارة غرفة جدة

ينتظر قرابة 51 مرشحاً للانتخاب في مجلس إدارة غرفة جدة التجارية الصناعية من بينهم 8 سيدات، الأسبوع الأول من العام الجديد لمعرفة مصيرهم الانتخابي وفوز 12 مرشحاً منهم بالتصويت و6 آخرين ستقوم وزارة التجارة بتعيينهم في مجلس إدارة الغرفة الجديد.

سارة العايد، مرشحة لمجلس غرفة جدة التجارية الصناعية، واحدة من الوجوه الجديدة في قائمة مرشحين ضمّت عدداً فريداً للمرة الأولى من شباب وشابات الأعمال الراغبين في شغل مقاعدهم في مجلس الإدارة الجديد.

وبحسب مراقبين يتوقع أن يعرف مجلس إدارة غرفة جدة دخول أسماء جديدة مع قرار عدد من أعضائه السابقين التنحي عن هذه الدورة.

وقال حسن الصبحي (صحافي اقتصادي): "سيكون أمام 50 ألف ناخب 8 أيام، وهي أيام التصويت لاختيار مرشحهم الأفضل للجلوس على مقعد مجلس الإدارة الجديد، منها 3 أيام تم تخصصيها لتصويت المرشحات الثماني المتنافسات على المقاعد النسائية في المجلس".

