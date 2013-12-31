الإسكان السعودية: آلية تضمن عدالة توزيع وحدات السكن

قال وزير الإسكان السعودي، شويش الضويحي، إن الوزارة بصدد إطلاق مشاريع ضخمة، مؤكداً لـ"العربية" أنه تم استلام 4 مشاريع، وبانتظار تسلم 7 مشاريع أخرى، خلال العام الجديد.

وأوضح الوزير الضويحي أن الوزارة ستقوم بالتوقيع على العشرات من المشاريع في جميع مناطق وأنحاء المملكة، مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة وغيرها، إضافة إلى مشروع ضخم في خميس مشيط.

وقال الوزير إن هناك 82 مشروعاً إسكانياً في العام الجديد يحتوي على عشرات الوحدات السكنية.

وشدد الضويحي على أن هناك إعداد آلية لتوزيع المشاريع، مبيناً وجود 5 معايير ذات عدالة وشفافية وتوازن واستدامة لاختيار المستحقين للوحدات السكنية.

وبين الضويحي أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن عن إقرار هذه الآلية حتى يعلم المواطن كيف يقدم على الوحدات السكنية ومتى يتم التسليم.