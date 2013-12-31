البراك يترك منصبه بـ"الكهرباء" لإتاحة الفرصة للشباب

قرر المهندس علي بن صالح البراك مغادرة منصبه كرئيس تنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بعد 8 أعوام قضاها على الكرسي، بهدف تهيئة الفرصة أمام الشباب وضخ دماء جديدة في مناصب قيادية في الشركة.

وقال البراك في حديث له مع صحيفة "الرياض" إن مغادرة المنصب ليست استقالة بقدر ما هي اتفاق مع مجلس الإدارة ألا أستمر بالعمل رئيساً للشركة لعدة أسباب، أهمها الشعور بأهمية ضخ دماء جديدة للشركة.

وأضاف أنه خلال عمله كرئيس تنفيذي للشركة على مدى 8 سنوات، قام خلالها بكل ما يمكنه تقديمه، وقال "إن طبيعة العمل بمجال الكهرباء متسلسلة ولا يمكن لأي مسؤول أن يقول حققت أهدافي، فالنمو مستمر، والتجديد حاضر دائماً، والتقنية تتجدد، إضافة لذلك بعد مشوار طويل لأكثر من 30 عاماً رأيت أنه وقت مناسب للرحيل للشركة ولي شخصياً، لدي مبدأ ووجهة نظر أؤمن به بألا يستمر المسؤول في أي قطاع خدمي لفترة طويلة، و8 سنوات هي الحد الفاصل لتجديد الدماء، وحتى في داخل الشركة نقوم بعمليات تدوير لتجديد وتطوير العمل".

وأشار إلى أن الشركة تواجه جملة من التحديات، لعل من أبرزها النمو المستمر في الطلب على الطاقة، حيث ارتفعت كمية الطاقة المبيعة حتى شهر يوليو من هذا العام 2013 بنسبة بلغت 6%، وذلك عن الكمية المبيعة خلال المدة نفسها من عام 2012.

وأضاف أن الحمل الذروي حقق خلال هذا العام ارتفاعاً قدره 5% مقارنة بعام 2012، أي بزيادة تصل إلى حوالي 2400 ميغاوات. ونمت القدرة المركبة في المملكة إلى أكثر من 56 ألف ميغاوات، بما في ذلك إسهام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكبار المشتركين، وزيادة أعداد الطلبات الجديدة للخدمة، والتي تجاوزت 420 ألف وحدة سكنية وتجارية، ليصل عدد عملاء الشركة السعودية للكهرباء إلى نحو 7 ملايين مشترك حتى الآن.

وتشير تقديرات خطة التوسع في القطاع إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميغاوات في عام 2022، والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 500 مليار ريال، كما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء 30% منها، أي ما يعادل 150 مليار ريال.