نزع 5800 عقار بـ75 مليار ريال لتوسعة الحرم المكي

قال مساعد وكيل أمانة العاصمة المقدسة للمشروعات المهندس عباس قطان إن إجمالي العقارات التي تم نزعها لصالح توسعات الحرم المكي الشريف بلغت 5800 عقار، بتكلفة 75 مليار ريال، وتم الانتهاء من مراحل صرف التعويضات للمرحلتين الأولى والثانية من التوسعة، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار قطان إلى وجود 700 عقار لم يتقدم أحد حتى الآن لإثبات ملكيتها، ووجود 900 عقار لا تزال عليها مشكلات، لافتًا إلى أن أموال تعويضات الدور التي لم يحضر أصحابها تبقى في أملاك الدولة محفوظة.

وكشف المشرف على لجنة تطوير الساحات الشمالية المحيطة بالحرم المكي الشريف قطان عن وجود توجيه مستقبلي بإزالة فندق دار التوحيد ومبنى شركة مكة وبرجين من وقف الملك عبدالعزيز، وهي عقارات ملاصقة للحرم المكي الشريف من الجهة الغربية والجنوبية، بعد اكتمال المشروعات التطويرية الخاصة بالإسكان كجبل عمر، مشيرًا إلى أن توسعة الجهة الجنوبية وصلت حتى 150 مترًا عن الطريق الدائري الثاني.

وقال المهندس قطان خلال استضافته في اثنينية الدكتور أحمد بن نافع المورعي التي أقيمت مساء أمس الأول بداره بحي العوالي: إن إجمالي العقارات التي تم نزعها لصالح توسعات الحرم المكي الشريف بلغت 5800 عقار بتكلفة 75 مليار ريال، وتم الانتهاء من مراحل صرف التعويضات للمرحلتين الأولى والثانية من التوسعة، مشيرًا إلى وجود 700 عقار لم يتقدم أحد حتى الآن لإثبات ملكيتها ووجود 900 عقار لا تزال عليها مشكلات لافتًا إلى أن أموال تعويضات الدور التي لم يحضر أصحابها تبقى في أملاك الدولة محفوظة.

ولفت إلى أن صرف التعويضات يتم فقط لأصحاب الصكوك الشرعية ومن لم يكن لديه صك تتم إحالته إلى المحكمة لاستخراج صك أنقاض فقط ويعوض عنها وليس عن المساحة.

وأبان قطان أن الإزالات التي حدثت في المنطقة المركزية لم تخرج الأهالي من مساكنهم نظرًا لأن هذه المساكن مخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين، لافتا إلى أن غالبية الأحياء التي شملتها أعمال الإزالة لم تكن بتلك الكثافة الكبيرة من السكان.