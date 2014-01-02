"قطاع التصنيع" في كوريا يسجل أسرع نمو بـ7 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الخميس أن نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية نما في ديسمبر بأسرع وتيرة في 7 أشهر، رغم تراجع طلبيات التصدير الجديدة.

وارتفع مؤشر إتش إس بي سي ماركت لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في كوريا الجنوبية إلى 50.8 في ديسمبر من 50.4 في نوفمبر.

وظل المؤشر فوق حاجز 50 نقطة - الذي يفصل بين النمو والانكماش في نشاط التصنيع- للشهر الثالث على التوالي مما يشير إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا اكتسب قوة على الرغم من بيانات تظهر أن الإنتاج استقر في نوفمبر.

لكن المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة تراجع في ديسمبر إلى 50.7 من 51.9 في نوفمبر في علامة على أن المصنعين قد يواجهون تباطؤا في أوائل 2014 .

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بمعدل سنوي بلغ 7.1% في ديسمبر متجاوزة التوقعات، والتي أشارت إلى زيادة قدرها 6.4 %.

من ناحية أخرى، قال أكبر بنك عقاري في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن أسعار المساكن في البلاد ارتفعت في ديسمبر مواصلة الصعود للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر أسعار المساكن الذي يصدره بنك كوكمين 0.19% في ديسمبر عن الشهر السابق وبنسبة 0.37 % عن مستواه قبل عام. وكان هذا ثاني شهر لزيادة سنوية بعد ارتفاع بلغ 0.11 % في نوفمبر.