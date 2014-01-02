79 مليار دولار إنفاق متوقع على خطوط حديد السعودية

أشارت توقعات حديثة إلى أن الإنفاق على مشروعات الخطوط الحديدية سيشهد نمواً يصل إلى 79 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.

وتُقدر التوقعات وصول إجمالي قيمة المشروعات اللوجستية المرتبطة بهذه المشروعات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.7 مليار دولار بحلول العام 2015، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وتوقع زياد الركبان، نائب مدير عام "شركة معارض الرياض المحدودة" أن يحافظ حجم الإنفاق في المملكة العربية السعودية على مشروعات تطوير البنية التحتية على نسبته المرتفعة، حيث يتم العمل على تنفيذ برنامج متكامل لتوسيع البنية التحتية لقطاع النقل، والتي ستضم واحدة من أكثر شبكات القطار والمترو تطوراً على مستوى العالم.

وكشف الركبان "أن توفر الوتيرة المتسارعة لمشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية يعد مناخاً مواتياً لمزودي الخدمات اللوجستية الإقليميين والدوليين لإقامة مشروعاتهم وتوسيع حضورهم في هذه السوق. ومن خلال توفير سلاسل توفير الخدمات المتكاملة وخدمات الشحن ومناطق التخزين المتخصصة، ويمكن لهذه الشركات أن تساهم في تعزيز النمو الصناعي للمملكة.