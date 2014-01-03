تركيا تلغي رسوم التأشيرات السياحية على الكويتيين

على غرار قرار بريطانيا إلغاء التأشيرة عن الكويتيين، أعلنت السفارة التركية لدى الكويت أنه اعتبارا من مطلع يناير الجاري سيتم منح التأشيرة السياحية للكويتيين لمدة 3 أشهر بلا رسوم، وعبر الموقع الإلكتروني أو السفارات والمنافذ التركية.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد قالت سفارة تركيا في بيان صحافي إنه استناداً إلى علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين تركيا والكويت، واستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تعلن السفارة التركية لدى الكويت، أن الجمهورية التركية قررت منح التأشيرة السياحية لمدة ثلاثة أشهر للمواطنين الكويتيين عبر سفاراتها أو الموقع الإلكتروني أو عبر المنافذ التركية من دون رسوم اعتباراً من الأول من يناير 2104.

وفي هذا الإطار، فإن المواطنين الكويتيين سيتمكنون من الحصول على تأشيرة الدخول السياحية لمدة ثلاثة أشهر إلى الأراضي التركية من دون دفع أي رسوم.

وكانت بريطانيا قررت إلغاء التأشيرات على 4 دول خليجية باستثناء البحرين والسعودية، وحصرها فقط على تعبئة طلب في المواقع الإلكترونية لسفاراتها في الخليج.