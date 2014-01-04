السعودية تقدم منحاً تنموية لليمن بـ114 مليون دولار

وقّع الصندوق السعودي للتنمية واليمن ثلاث اتفاقيات يقدم خلالها الصندوق منحة مالية بمبلغ 114.2 مليون دولار للإسهام في تمويل مشاريع تنموية وحيوية باليمن.

وسيقدم الصندوق السعودي للتنمية بموجب هذه الاتفاقيات منحة دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمائة مليون دولار، ومنحة لدعم نشاط بنك الأمل للتمويل الأصغر بتكلفة 4.2 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة للبرنامج العاجل لمعالجة الصرف الصحي بمدينة الحديدة الذي يكلف نحو عشرة ملايين دولار.

وقال المهندس يوسف البسام نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية إن المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى الحد من ظاهرة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية والنهوض بالصحة العامة في جميع أرجاء اليمن.

وأوضح أن توقيع الاتفاقيات الثلاث يندرج في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الرياض لمشاريع التنمية في اليمن، مشيرا إلى أنه سيجري تقييم وإعداد مذكرات لما تبقى من المشاريع الأخرى حسب البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن الاتفاقية تشمل مجالات البيئة والطرقات والتنمية الريفية ومكافحة الفقر من خلال دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

وقال السعدي إن هذا الدعم سيساعد الحكومة والشعب اليمني ويدفع إلى الثقة بأننا نستطيع مكافحة الفقر في اليمن.