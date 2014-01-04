القطاع غير الصناعي في الصين يسجل تراجعاً خلال ديسمبر

سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي في الصين، تراجعاً خلال شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ 54,6% مقارنة مع 56% في نوفمبر. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الجمعة، بأنه بحسب البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي في الصين إلى 54,6% في ديسمبر.

وتعكس قراءة المؤشر فوق 50% توسع القطاع غير الصناعي، بينما تشير القراءة دون 50% إلى الانكماش، ويغطي هذا المؤشر قطاعات، تضم الخدمات والإنشاءات والبرمجيات والطيران المدني والنقل عبر سكك الحديد والعقارات.

ويأتي مسح قطاع الخدمات، في أعقاب إصدار المكتب مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع، الأربعاء الماضي، وأظهر تباطؤ نمو نشاط المصانع في الصين في ديسمبر الماضي، وكذلك مسح للقطاع الخاص الخميس الماضي أشار إلى تباطؤ النشاط.