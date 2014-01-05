بدء تسجيل السعوديين في "حافز صعوبات" خلال 60 يوماً

كشف المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" تيسير المفرج أنه يحق للذين استنفدوا مدة إعانة برنامج حافز القديم دون الحصول على وظيفة الاستفادة منه في "حافز صعوبة الحصول على عمل"، الذي يستهدف فئتين عمريتين أولهما الفئة العمرية من 35 سنة إلى 60 سنة، والتي لم يشملها حافز البحث عن عمل الذي استهدف منذ إطلاقه فئة الشباب، ثانيهما الفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة.

وقال في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، إن على المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق أن يتقدم إلى الصندوق باستكمال طلبه للحصول على المخصص المالي، عبر تعبئة الملف الخاص به على الموقع الإلكتروني www.hafiz.gov.sa، كما يلتزم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.

ولفت المفرج إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل البرنامج ومواده التنظيمية ولائحته التنفيذية قبل انقضاء 60 يوما من إقرار البرنامج، على أن يبدأ الصندوق بعدها في استقبال طلبات المتقدمين للتحقق من بياناتهم قبل الموافقة على الطلبات.

وحرصا من الصندوق على تيسير تلك الخطوة أمام المتقدمين ونظرا للنجاح الذي حققه "حافز البحث عن عمل" العام الماضي في مرحلة التسجيل سيعتمد البرنامج على التسجيل الإلكتروني من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى البرنامج، وفي حالة قبول طلب المتقدم سيطلب منه في مرحلة لاحقة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج لتعبئة الملف الخاص به والذي سيتضمن السيرة الذاتية الخاصة بكل متقدم.

ويقوم الصندوق بعد دراسة الطلب بإشعار المتقدم بالرد، وفي حال رفض الطلب يقوم الصندوق بتوضيح مسببات الرفض حسب ما جاء بتنظيم البرنامج.

ولن يطلب تقديم أي معلومات بنكية كرقم الحساب إلا من المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وسيعطى المتقدم 60 يوما منذ إعلامه باستحقاقه لتزويد البرنامج برقم حسابه، راجيا من جميع المتقدمين عدم التوجه للبنوك من أجل فتح حساب إلا عند إعلامهم بلزوم ذلك.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق بلغ منذ إطلاق "حافز البحث عن عمل" في محرم 1433هـ حوالي 1.9 مليون مواطن ومواطنة، منهم 80 في المئة تقريبا من النساء، فيما بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسية حوالى 75%.

وقد تخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم الـ20%، مشيرا إلى أن عدد الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها "هدف" للمسجلين في حافز فقط بلغوا أكثر من 1.5 مليون متدربا، بينما تم استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل والذين بلغ عددهم حوالي 137 ألفا تقريبا.

وبلغ عدد الذين تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في "حافز البحث عن عمل" عند 22.089 مسجلا، وعدد من تم توظيفهم في القطاع الخاص حوالى 200 ألف مسجل.

ولفت المفرج إلى أن مؤشرات التوظيف أعطت نسبة 51% ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج.