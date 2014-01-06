مصر تطرح أدوات دين حكومية بـ29 مليار دولار في 3 أشهر

تعتزم وزارة المالية المصرية من خلال البنك المركزي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 203 مليارات جنيه ( تعادل 29 مليار دولار) خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2014.

ووفقاً لجدول طرح أذون الخزانة وسنداتها، فإن وزارة المالية المصرية ستطرح من خلال البنك المركزي، أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) خلال يناير الجاري.

ومن المقرر أن تطرح الوزارة أدوات بـ70 مليار جنيه (10 مليارات دولار) مطلع فبراير، ودفعة ثالثة بقيمة 69 مليار جنيه (9.8 مليار دولار) في مارس.

وتتوزع أدوات الدين المقرر طرحها في يناير الجاري بين أذون لـ 91 يوماً بقيمة 8 مليارات جنيه ولـ 182 يوماً بقيمة 10 مليارات جنيه ولـ 273 يوماً بقيمة 12.5 مليار جنيه ولـ 364 بقيمة 15 مليار جنيه، إلى جانب سندات إهلاك لسنوات كثيرة بقيمة إجمالية قدرها 18.5 مليار جنيه.

ومن المزمع أن تطرح الوزارة اليوم الاثنين ثاني عطاءاتها للعام الميلادي الجديد بقيمة 5 مليارات جنيه موزعة بين سندات بملياري جنيه لأجل 91 يوماً وسندات بـ3 مليارات جنيه لأجل 273 يوماً.

وكانت وزارة المال نظمت أولى جلسات عطاءات الأوراق المالية الحكومية للعام الجديد الخميس الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه موزعة بين أجلي 182 يوماً و364 يوماً، وتراوح العائد بين 10.8 و11.1 في المئة.

إلى ذلك كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 12.67 مليار جنيه خلال سبتمبر 2013 مقابل 18.9 مليار جنيه للشهر نفسه عام 2012 بخفض نسبته 33 في المئة، بينما بلغ هذا العجز 11 مليار جنيه في أيلول 2010.

وأشار الجهاز، خلال النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، إلى خفض قيمة الصادرات بنسبة 8 في المئة، إذ بلغت 15.87 مليار جنيه خلال سبتمبر 2013 في مقابل 17.27 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، ويرجع ذلك إلى خفض قيمة بعض السلع مثل منتجات البترول والبترول الخام والكربون.

وخُفضت قيمة الواردات بنسبة 21 في المئة، وبلغت 28.55 مليار جنيه خلال أيلول 2013 في مقابل 63.2 مليار جنيه للشهر ذاته من العام السابق، ويرجع ذلك إلى خفض قيمة بعض السلع، مثل المواد الأولية من حديد أو صلب، والذرة، ومنتجات البترول، والمواد الكيمياوية العضوية والأدوية ومستحضرات الصيدلة.