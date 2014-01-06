23 مليار دولار تحويلات الأجانب من الإمارات في 2013

نمت تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج خلال عام 2013 بنسبة تراوحت بين 5 و10%، مقارنة مع عام 2012، لتصل إلى نحو 85 مليار درهم (23.1 مليار دولار)، بحسب تقديرات أولية لشركات الصرافة.

ورصد مديرو شركات صرافة عاملة في الدولة نمواً ملحوظاً في تحويلات العاملين خلال العام الماضي إلى عدد من الوجهات الرئيسية، خاصة الوجهات الآسيوية التي استحوذت على الحصة الأعلى من تحويلات المقيمين في الدولة، تلتها الوجهات العربية باستثناء سوريا، ثم الوجهات الأوروبية، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

من جهته قدر محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، معدل نمو تحويلات الأفراد والشركات من الإمارات إلى الخارج خلال عام 2013 بنحو 10%، مقارنة مع العام السابق الذي بلغت التحويلات خلاله أكثر من 120 مليار درهم، بمتوسط 10 مليارات درهم شهرياً، مقدراً نسبه تحويلات الأفراد من الإجمالي بنحو 80%.

وأوضح الأنصاري أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً ملحوظاً في حركة التحويلات إلى الوجهات الآسيوية خلال العام المنصرم، خاصة إلى الهند التي سجلت إقبالاً قوياً على حركة التحويل نتيجة لاستمرار تراجع الروبية الهندية مقابل الدرهم، وهو ما شكل فرصة للمقيمين من الجنسية الهندية في الدولة لزيادة تحويلاتهم للاستفادة من التراجع.

وأشار أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي المدير العام للفردان للصرافة، إلى استقرار معدلات تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2012.

وأوضح أن مؤشرات العام الماضي عكست ارتفاعاً ملحوظاً إلى بعض الوجهات، خاصة الآسيوية، في حين انخفضت إلى وجهات أخرى خاصة تلك التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة الأوضاع السياسة والاقتصادية.

وأوضح أن تحويلات المقيمين من الجالية الهندية في الإمارات، شهدت خلال العام الماضي ارتفاعاً بأكثر من 10% نتيجة تدني سعر صرف الروبية أمام الدرهم الإماراتي، الأمر الذي شكل فرصة مشجعة للتحويل والاستفادة من الفارق، فضلاً عن كون الجالية الهندية تأتي في صدارة الجاليات الأجنبية في الدولة.

ووفقاً لتحليل بيانات البنك الدولي لممرات التحويلات النقدية من الإمارات إلى البلدان المتلقية، تصدرت الهند الممرات بتلقيها تحويلات من المقيمين من الجالية الهندية في الدولة بنحو 15,68 مليار دولار (57,5 مليار درهم)، شكلت ما نسبته 76,8% من إجمالي التحويلات النقدية من الإمارات إلى الخارج.

واستحوذت الوجهات الآسيوية على أكثر من 94% من تحويلات المقيمين في الإمارات إلى الخارج بإجمالي تحويلات بلغت 19,2 مليار دولار (70,4 مليار درهم)، في حين توزعت التحويلات المتبقية المقدرة بنحو 5 مليارات درهم إلى عدد من البلدان العربية، خاصة مصر التي تلقت تحويلات بنحو 3,4 مليار درهم من المصريين المقيمين بالدولة، تلتها اليمن بنحو 374 مليون درهم، والسودان بنحو 212 مليون درهم.

وأفادت البيانات أن التحويلات النقدية المتجهة إلى باكستان جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند، بعد أن بلغت نحو 6,26 مليار درهم (1,707 مليار دولار)، تلتها الفلبين بنحو 2,7 مليار درهم، وجاءت تحويلات المقيمين من الجالية السريلانكية في المرتبة الرابعة بين ممرات التحويلات إلى آسيا بنحو 2,2 مليار درهم.