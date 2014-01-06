36 تحالفا تتقدم للحصول على كراسة مشروع "قناة السويس"

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، إن اختيار هيئة قناة السويس، كمظلة لمشروع تنمية إقليم القناة العملاق، يرجع لسمعتها العالمية وقدرتها البشرية والصناعية والاقتصادية، مشيراً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة اليوم السابع، إلى أنه من المقرر أن تقوم اللجنة الوزارية للمشروع بعرض تقريرها على الحكومة خلال 9 أشهر من الآن.

وأضاف في كلمته خلال تدشين وطرح كراسة المشروع، "مصر في مرحلة صعبة، إننا نواجه صعوبات سياسية وأمنية، ولكن بالنظر للمستقبل وما يمكن أن يؤدي إليه سيكون من السذاجة أن نعتقد أن كل شيء سيكون سهلاً، فالدولة ذات خبرة طويلة في التعامل، وستوفر حماية مهمة وكافية، فالهزيمة تبدأ بالداخل".

من جانبه أعلن حسام الخضري، عضو هيئة قناة السويس أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس بلغ 36 تحالفا تم استبعاد 13 منها، فيما تم اختيار 14 تحالفا طبقا للمعايير المتوافقة.

ومن بين هذه التحالفات مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية والشريك المصري حمزة والشريك المصري صلاح وحجاب وبيت الخبرة الهندسي "إي جي أي سي" وصبور والمصرية السويدية للعمارة والتخطيط ومكتب كوزموس الاستشاري والإدارة العامة للاستشارات الهندسية ودار الهندسة.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تنمية إقليم القناة سيؤدي إلى دفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح أن المشروع يتضمن تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية، وزيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري وفرص استثمارية للشركات الوطنية والأجنبية وتحويل ديموغرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع.

وأضاف في مؤتمر صحفي لتدشين وطرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس بحضور رئيس الوزراء، أن المشروع يساهم في زيادة قيمة الاقتصاد المصري بالنسبة للمنطقة والعالم، وتنوع وتوسع الأنشطة الحالية في المنطقة، وزيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤثر على معدل مرور السفن في الموانئ المصرية.