برنامج جديد يوفر آلاف الوظائف للسعوديات من منازلهن

أكد اقتصاديون أن إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، أول برنامج تجريبي للعمل عن بُعد في السعودية، سيفتح باباً جديداً لتوظيف الباحثات عن العمل في مختلف المناطق في المملكة.

وقالوا إن البرنامج الذي يشهده سوق العمل السعودي للمرة الاولى يأتي ضمن مبادرات التطوير المستمرة لسوق العمل السعودي، وسيوفر خياراً آمناً ومناسباً للمرأة السعودية الراغبة في العمل من منزلها، بحسب تقرير لجريدة الرياض.

وذكروا أن معظم الفرص الوظيفية النسائية الجديدة ترتكز في خدمات "الكول سنتر" و"التسويق الإلكتروني"، وهي مجالات تتقنها المرأة بجدارة، ما يعزز انضمام آلاف السعوديات خلال الفترة القادمة للالتحاق بالشركات السعودية والتي تعتبر أكبر المستفيدين من البرنامج.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن البرنامج يصنف كونه أحد البرامج التي تعوّل عليها وزارة العمل في المساهمة بخلق وظائف جديدة للسعوديات، ويحُدّ من ظاهرة الهجرة إلى المدن بحثاً عن العمل، كما سوف يهيئ مناخ عمل آمناً ومناسباً للمرأة السعودية.

وتوقع أخصائي الموارد البشرية لدى إحدى الشركات، هادي الفالح، أن تنخفض نسبة البطالة النسائية في المملكة الى ما دون 25% مع التوسّع في تطبيق عمل السعوديات عن بُعد بشرط أن تكون الرواتب مجزية وتتجاوز سقف 4000 ريال.