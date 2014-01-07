مسؤول تركي: ضعف الليرة يهدد استثمارات قطاع الكهرباء

قال حسن كوكطاش رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا إن ضعف الليرة التركية ربما يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في إطار برنامج الخصخصة.

وقال كوكطاش للصحافيين إن قيمة الليرة التي هبطت 17 في المئة مقابل الدولار في 2013 سترفع أيضا تكلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة.

من جهة أخرى، قال البنك المركزي التركي إن الزيادات الضريبية في يناير ستدفع التضخم في تركيا للصعود نحو 0.5 نقطة مئوية إذا لم تتغير أسعار المنتجين.

وأضاف البنك في تقريره الشهري حول تطورات الأسعار أن مؤشرات التضخم الأساسي أخذت في الآونة الأخيرة في التناقص.