الأردن ترد جميع العروض في مناقصة شراء القمح

قال تجار أوروبيون إن هيئة شراء الحبوب الحكومية في الأردن رفضت جميع العروض في مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن من القمح من منشأ اختياري أغلق باب المشاركة فيها أمس الثلاثاء.

وكان الأردن رفض جميع العروض في المناقصة السابقة في 24 ديسمبر وكانت أيضا لشراء 100 ألف طن وكانت بنفس مواعيد الشحن.

ورفضت المملكة أيضا جميع العروض في مناقصة مماثلة في 28 نوفمبر. وقال تجار إن مستوى العروض في المناقصة من جانب التجار الدوليين كان منخفضا بسبب خلافات بخصوص شروط المناقصة. وكانت مناقصة اليوم الثلاثاء طلبت الشحن خلال مايو ويونيو 2014.