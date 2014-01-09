تطبيق عقوبات المتاجرة بالبشر على بائعي التأشيرات

أعلن وكيل وزارة العمل السعودية لشؤون التفتيش، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة بصدد إصدار نظام صارم يجرم المتاجرة بالتأشيرات ويطبق على بائعي التأشيرات للوافدين عقوبات المتاجرة بالبشر.

وأشار إلى قانون سيصدر قريبا يصنف بائعي التأشيرات بالمتاجرين بالبشر، وتطبق عليهم عقوبات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة ضبطت ثمانية آلاف منشأة مخالفة منذ انطلاق الحملة التفتيشية قبل شهرين.

وعلى الرغم من أن الكثيرين ما زالوا لا يلمسون جهود الوزارة في التفتيش على حد قوله فإن الحملة مستمرة وغير محددة بوقت معين، وتم تجهيز ألف مفتش لها، مؤكدا ارتفاع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723 ألفا إلى مليون و447 ألفا منذ انطلاق برامج الوزارة بحسب الاقتصادية السعودية.

ولفت أبوثنين إلى أن الشركات التي وصلت إلى النطاق الآمن بعد الحملة التصحيحية زادت إلى نحو 86 في المئة من الشركات، بعد أن كان نحو 50 في المئة من هذه الشركات في النطاق الأحمر.

وذكر أن نظام حماية الأجور جرى تطبيقه حاليا على الشركات التي لديها ثلاثة آلاف عامل، في حين ستتدرج الوزارة إلى تطبيق القرار على المنشآت الأخرى وصولا إلى المنشآت التي لديها 100 عامل مع مطلع العام الجديد.