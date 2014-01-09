مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لم تزد عن 16%

حقق صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أعلى نسبة سعودة في التوظيف، عبر 53 مشروعا ممولاً خلال العام الماضي، وفقاً لصحيفة الرياض.



وتمكنت مشاريع من الحصول على جوائز محلية لتحقيق التوطين والاستغناء عن نسبة من العمالة الوافدة.

وكشف الأمين العام للصندوق حسن الجاسر أن 53 مشروعا متنوعا ما بين تجاري وخدمي وصناعي، تمكنت من توظيف سعوديين وسعوديات في المشاريع، ومن خلال إحصاءات العام الماضي تبين أن المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق وظفت نحو 600 فتاة وشاب سعوديين، وهذا يعتبر ضمن الإنجازات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، من خلال زيادة المؤشر في التوظيف للسعوديين.

وأضاف "كان العام الماضي أعلى نسبة مقارنة مع الأعوام السابقة من حيث التوطين، وهذا يعكس أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تقوية الأداء الاقتصادي العام، من خلال الاستثمار والتوظيف الذي يعتبر أداة مهمة في المشاريع تساعد على التخفيف من معدلات البطالة وترفع من نسبة القوى العاملة".

وأشار إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت إلى 16%، وهناك خطط وطنية لزيادتها، علما أنه في الدول المجاورة تصل مشاركتها إلى 50% ونحن بدورنا كصندوق تنموي، نعمل على تنفيذ خطط استراتيجية ترفع من فرصة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتمكنها من ممارسة دورها الريادي التنموي دون وجود عقبات.

من جانبها ذكرت أفنان البابطين المدير التنفيذي للصندوق أن التقرير الإحصائي السنوي للصندوق يشير إلى أن نسبة المستفيدات من نشاطات الصندوق وصلت إلى 61%، والتوظيف 18%، والمشاريع 12%، وأما الدورات التي تقدم حازت على نسبة 9% من مجموع النشاطات والبرامج التي يقدمها الصندوق، ومع إطلاق الخطة الجديدة الأسبوع الماضي لدينا مؤشرات بارتفاع النسب.