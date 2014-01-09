مشروع لرفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص

يتجه صندوق الموارد البشرية "هدف" إلى تنفيذ مشروع جديد يهدف الى تقديم "إعانات مالية" للمؤسسات والشركات التي تعمل على زيادة أجور السعوديين تصل الى مبلغ 10 ملايين ريال لكل منشأة أو شركة ملتزمة برفع الاجور.

ويسعى الصندوق إلى التحفيز المستمر للمنشآت في القطاع الخاص ودعم جهودها في توظيف وتدريب ودعم استقرار القوة العاملة الوطنية من خلال إطلاق برنامج "الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين".

ويتكون البرنامج من إعانة تصرف للمنشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني كل ستة أشهر بناءً على نسبة محددة من الرواتب المصروفة للموظفين السعوديين.

وفيما يتصل بالمشروع الجديد قالت "هدف" إن المنشأة الخاصة تستحق إعانة مالية بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، بحيث تحتسب الإعانة وفق لمعايير محددة تضمن المساواة بين جميع المؤسسات بحسب صحيفة "المدينة".

ويشترط للحصول على الإعانة المالية ضمن المشروع الجديد، ألا يتجاوز المبلغ في أي مرة تمنح فيها الإعانة المالية نسبة 15% من إجمالي أجور العاملين السعوديين خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاق الإعانة المالية أو مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، أيهما أقل.