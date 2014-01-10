السعودية بعد 3 سنوات.. لن يعمل الرجال بمحال النساء

قامت وزارة العمل في السعودية بإغلاق 5400 منشأة خلال حملات التفتيش الموجهة ضد 62 ألف منشأة اقتصادية، وفقاً لصحيفة الشرق.

بدوره، كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين عن آليات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل توضح إجراءات إثبات المخالفات والعقوبات النظامي، مشيراً إلى أن عدد المخالفات الكلية التي تم ضبطها في هذه الحملة 8000 مخالفة، منوهاً إلى أن التفتيش الموجه هو أحد الآليات الحديثة التي تستخدمها الوزارة في التفتيش لمساعدتها على تحديد المنشآت من خلال ما يلحظون من خلل في بياناتها عن طريق 16 معياراً حددتها الوزارة.

وأكد أبوثنين أن الحملة التفتيشية مستمرة وليست مرتبطة بوقت محدد، وأشار إلى تعيين 1000 مفتش جديد.

وبيَّن أبوثنين أن برنامج نطاقات أسهم في توظيف 723 ألف سعودي، موضحاً أنه منذ تم إقرار البرنامج زاد عدد السعوديين المسجلين في نظام التأمينات من723 ألفاً إلى مليون و700 ألف.

كما كشف أنه أيضاً قبل نطاقات كانت نسبة المنشآت في النطاق غير الآمن 50%، وارتفعت النسبة بعد إطلاق البرنامج حتى وصلت نسبة المنشآت في النطاق الآمن 81%.

فيما أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي أن الرجال لن يعملوا في بيع المستلزمات النسائية بعد 3 سنوات، مبيناً أن قرار المرحلة الثالثة من توظيف المرأة يستهدف تأنيثاً كاملاً في كل ما يخص المستلزمات النسائية خلال الفترة ذاتها.

وأوضح التخيفي أن ضوابط وزارة العمل لعمل المرأة تستلزم وجود بيئة آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية ووجود الخدمات العامة.

كما بيَّن أن نظام حقوق المرأة العاملة يعطي تصوراً عن العلاقة التعاقدية التي تربط المرأة العاملة بالمنشأة حتى فيما يخص إجازات الأمومة ووفاة الزوج.