400 مليار دولار أصول هيئة الاستثمار في الكويت

قال تقرير اقتصادي إن أصول هيئة الاستثمار في الكويت زادت من 260 مليار دولار عام 2008 إلى 400 مليار دولار في الوقت الراهن.

وأوضح تقرير لمجلة جلوبال فاينانس حول البنوك الكويتية أنه بالرغم من الوضع الحالي القوي للكويت فإن أي انخفاض لأسعار النفط يهدد الفوائض في الميزانية المستمرة من دون توقف لمدة 14 عاما، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.

وقال التقرير إن البنوك الكويتية تتمتع بالقوة والصحة ومستويات رأسمال مرتفعة وسيولة قوية وقروض متعثرة قليلة.

وأضافت أن البنك المركزي ومحافظه د.محمد الهاشل يواجه مهام طويلة الأجل في مقدمتها معالجة أوضاع شركات الاستثمار التي لا تزال بحاجة إلى العناية والاهتمام خصوصا أن عددا من تلك الشركات تم تصفيته أو اندمج مع شركات أخرى نتيجة انغماسها بقوة في الاستثمارات العقارية التي سبقت الأزمة العالمية.

وأضافت أنه يتعين على الهاشل كذلك البحث عن إمكانية تحقيق البنوك الكويتية العشرة أرباحاً جيدة في ظل محدودية السوق الكويتي ومنافسة الفروع الأجنبية وأشارت المجلة إلى وجود نمو في الائتمان الاستهلاكي فيما تتجه غالبية الزيادة في القروض إلى القطاع غير المالي غير أن النمو القياسي في الائتمان الشخصي يثير الانتباه، حيث ارتفعت أرصدة القروض الاستهلاكية والأقساط 16.3% في العام الماضي حتى أكتوبر 2013.

وقال التقرير إن القروض العقارية تراجعت وتيرة زيادتها حيث بلغت حوالي 5% في الفترة ما بين نهاية الصيف ونهاية شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أن الائتمان العائلي يعتبر قضية جدلية في الكويت منذ عقود.

وقد بلغت مستويات الائتمان للإنفاق الشخصي والإسكان وحتى المضاربة المالية حدودا خطيرة.

وفي أبريل الماضي تم شطب العديد من القروض الاستهلاكية التي تم الحصول عليها قبل 2008.