أسعار الخضراوات تقفز بأكثر من 100% بالأسواق السعودية

قفزت أسعار بعض الخضراوات في الأسواق السعودية، وخصوصاً الكوسة والخيار بمعدلات كبيرة تجاوزت 100 في المئة خلال الأسبوع الماضي، إذ وصل سعر صندوق الكوسة إلى 170 ريالاً، والخيار إلى 150 ريالاً، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار في ظل موسم البرد الذي أثر كثيراً في مختلف منتجات الخضراوات، بحسب صحيفة الحياة.

وقال صاحب أحد محال الخضراوات في الرياض فهد القحطاني إن سعر الكوسة والخيار شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة جداً، إذ بلغ سعر صندوق الكوسة الكبير في السوق 170 ريالاً بزيادة أكثر من 100 في المئة، في الوقت الذي تجاوز الكيلو أكثر من 15 ريالاً، لافتاً إلى أن سعر صندوق الخيار بلغ 150 ريالاً، فيما بلغ سعر كيلو الخيار أكثر من 10 ريالات.

وأضاف أن الأسعار كانت مستقرة خلال الأسبوع قبل الماضي، إذ كان سعر صندوق الكوسة لا يتجاوز 70 ريالاً والكيلو بسعر 7 ريالات، أما الخيار فكان سعر الصندوق 60 ريالاً والكيلو لا يتجاوز 5 ريالات، وعزا ارتفاع الأسعار إلى موجة البرد التي تشهدها المزارع، ما جعل كمية الخضراوات التي تطرح في السوق محدودة في مقابل طلب مرتفع، وهذا ما نشهده كل عام في مثل هذا الموسم.

أما بائع الخضراوات صالح عبدالعزيز، فرأى أن منتجات الخضراوات بأنواعها تشهد من فترة إلى أخرى ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، موضحاً أن الكثير من الموزعين في محال الخضراوات داخل الأحياء يتضررون من تلك الارتفاعات، وذلك بسبب عدم الإقبال على الشراء ما يؤدي إلى تلف تلك المنتجات وبالتالي نتكبد خسائر.

وأوضح أن الربح الذي نحصل عليه في أي منتج لا يتجاوز ثلاثة ريالات، إلا أن الكثير من الزبائن لا يرضيهم ذلك ويتهمون صاحب المحل بالغش على رغم الرقابة اليومية من البلدية.

وبيّن أن سعر الصندوق الكبير من الكوسة زنة 17 كيلو نشتريه من سوق الجملة بـ170 ريالاً، ونبيعه في المحل بنحو 200 ريال أي سعر الكيلو في حدود 15 ريالاً، وكذلك الخيار، إذ نشتري الصندوق الكبير بنحو 150 ريالاً والصغير بنحو 30 ريالاً والكيلو بنحو 10 ريالات، متوقعاً أن تستمر أسعار الخضراوات في التذبذب صعوداً وهبوطاً بسبب موسم البرد.

من جهته، قال سائق شاحنة لتوصيل الخضراوات إلى سوق الجملة في الرياض محمد حسين، إن هناك مضاربة كبيرة بين السماسرة على منتجي الكوسة والخيار ما رفع سعرهما في شكل مضاعف، متوقعاً أن تستمر الأسعار في الارتفاع نظراً لعدم وجود كميات كبيرة من المنتجين في السوق، كما أن كثيراً من المزارع لم تحصد كميات كافية منهما تلبي الطلب الكبير.

واتهم حسين السماسرة بأنهم يقفون وراء ارتفاع الأسعار وينشرون الدعاية في السوق بعدم توافر كميات كبيرة من المنتج الذي يرغبون رفع أسعاره، موضحاً أن السوق يدخلها يومياً عشرات الشاحنات محملة بالخضراوات التي تأتي من مختلف مناطق المملكة.