4.5 مليون دولار ثمن أول قطعة نقدية أميركية من الذهب

بيعت نسخة من أول قطعة نقدية مصنوعة من الذهب سكت في الولايات المتحدة وتعود إلى العام 1787 في مزاد بأكثر من 4.5 مليون دولار، بسحب ما أعلنته دار "هريتدج اوكشينز" للمزادات.

وبيعت القطعة التي تحمل اسم "براشر غولد دوبلون" تيمنا بصائغها افرائيم براشر، بسعر 4.58 مليون دولار خلال مزاد مكرس للمسكوكات في أورلاندو (فلوريدا جنوب شرق).

وهذه القطعة النقدية التي لم يبق سوى حفنة منها كانت محور رواية لرايموند تشاندلر وفيلم مقتبس عنها يحمل العنوان نفسه "براشر دوبلون".

وبيعت قطعة نقدية نادرة أخرى "ليبرتي هيد" المصنوعة من النيكل وقد سكت في فيلادلفيا العام 1913 ولم يبق منها إلا خمس نسخ من بينها واحدة في متحف التاريخ الأميركي في واشنطن، بسعر 3.29 مليون دولار.

وكانت هذه القطعة محور حبكة مسلسل تلفزيوني في السبعينات بعنوان "هاواي فايف او".