صبور: ‏100‏ مليار دولار عائد قناة السويس بعد التنمية

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيعزز العائد من قناة السويس ليصبح نحو ‏100‏ مليار دولار في العام، بدلا من المستويات الحالية البالغة ‏5‏ مليارات دولار‏.‏

وأوضح في تصريحات لصحيفة الأهرام أن قناة السويس بطولها البالغ 176 كيلو لا تحقق العائد المرجو منها حتى الآن، فالرسوم التي يتم تحصيلها من الحاوية الواحدة التي تعبر القناة تصل لنحو 150 دولارا في حين أن ميناء روتردام في هولندا يحصل على نحو 3500 دولار من الحاوية التي تمر منه نتيجة الخدمات التي تقدم للسفن.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة غير مسبوقة للاقتصاد المصري لأنه يشمل أيضا تنمية المحور الغربي والذي يشمل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وشدد على ضرورة أن يستفيد المصريون والقطاع الخاص الوطني من ثمار هذا المشروع والمشاركة في بنائه حتى لا نكرر تجربة السد العالي، بمعني أن يبني لنا الأجانب مستقبلنا، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة لدي القطاع الخاص المصري والذي يضاهي في إمكانياته الشركات العالمية.

وتوقع أن يتم الانتهاء من تخطيط الإقليم وبدء تشغيل المشروعات خلال السنوات العشر المقبلة، لكن عمليات البنية التحتية خلال الفترة الحالية ستدفع عجلة الإنتاج للدوران فهذه المشروعات تعمل علي ضخ سيولة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر.

وتوقع المهندس عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين أن يبدأ التنفيذ علي أرض الواقع في المشروع خلال النصف الثاني من العام، فيما ستتم عملية التنمية على مراحل، ستبدأ بقطاع الإنشاءات والبني التحتية وهي من القطاعات الهامة التي تعمل علي تشغيل باقي القطاعات الاقتصادية بشكل قوي، فضلا عن توفير فرص عمل علي الفور, وستتزايد هذه الفرص مع تنفيذ مراحل المشروع.

وقال إن أهم التحالفات المشاركة في المخطط العام من أميركا وإسبانيا وإنجلترا واليابان وغيرها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري جاهز للمشاركة في ضخ استثمارات جديدة في هذه المنطقة الهامة، عن طريق تكوين كونسرتيوم محلي أو أجنبي، خاصة أن هناك مشروعات عملاقة في هذا الإقليم خاصة المشروعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتي تشمل تقديم كل الخدمات للسفن من شحن وتفريغ وتخزين وصيانة وتموين وغيرها من الخدمات المتعلقة بالنقل البحري.

وأوضح أننا تأخرنا كثيرا في تنمية هذا الإقليم، حيث كان من المفترض البدء فيه منذ عقد الخمسينيات، مشيرا إلي أن المخطط العام هو الذي سيحدد عدد المشروعات التي ستنفذ في المشروع وكذلك الاستثمارات الرأسمالية التي ستضخ علي ضفتي القناة بطول 176 كيلو مترا وهي تقديرات من الصعوبة حصرها الآن.