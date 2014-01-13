الأردن يعتزم منع الشيشة في المقاهي والمطاعم السياحية

نقلت مواقع إخبارية عن مسؤولين في أمانة عمّان الكبرى (سلطة البلدية في العاصمة الأردنية) عزم الأمانة رفض تجديد رخص المقاهي الشعبية والكوفي شوب والمطاعم السياحية التي تقدم الأرجيلة (الشيشة) إلى زبائنها في الأردن.

واشترطت الأمانة لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 مايو 2010 لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.

ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.

وأعدت وزارة المالية في الأردن قائمة تتضمن فرض مزيدٍ من الضرائب على حزمة من السلع والخدمات أبرزها زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وأجهزة التكييف والتبريد بحسب صحيفة "العرب اليوم".

وبحسب دراسات وزارة الصحة الأردنية يقبل 6% من سكان الأردن على تدخين الأرجيلة، ويبلغ انتشار التدخين بين البالغين 50% بين الذكور و18% بين الإناث. كما يتجاوز الإنفاق السنوي على التدخين وتبعاته 720 مليون دينار أردني، نصفها تكلفة العلاج من أمراض ناتجة عن التدخين.