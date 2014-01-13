خبير: مصر تكتشف 43 منجماً للذهب شرق العوينات

كشف الخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب الشعب المصري الدكتور صلاح جودة، أن هيئة المساحة الجيولوجية اكتشفت فى الفترة الأخيرة نحو 43 منجما بمنطقة شرق العوينات بها كميات كبيرة من الذهب، مشدداً على ضرورة بدء الدولة للاستفادة منها، خاصة أن أصغر منجم منها يحتوى على ذهب أكثر من الكميات الموجودة بمنجم السكرى.

ولفت جودة في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع، إلى عدم تنظيم العمل في المناجم والمحاجر في مصر، رغم أنها ستدخل على الدولة مليارات الجنيهات، قائلاً: "لدينا ثالث أكبر ثروة معدنية في العالم، وليست لدينا وزارة خاصة بها".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدستور الجديد سيزيد الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر بنسبة 40 ضعف الميزانية الحالية، قائلاً إنه سيزيد ميزانية البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية لتبلغ 20 مليار جنيه، بعدما كانت 480 مليون جنيه، كما سيرفع الميزانية المخصصة للصحة من 8 مليارات جنيه إلى 60 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدستور الجديد سيمنع الاقتراض للدولة دون موافقة مجلس الشعب المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة بموجب الدستور الجديد، مما سيدخل للموازنة العامة نحو 110 مليارات جنيه.