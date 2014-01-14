اجتماع خليجي لبحث الرسوم الأوروبية على وقود الطائرات

ينطلق اليوم الاجتماع الـ11 لفريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، حيث يُعقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وسيبحث المؤتمر لمدة يومين قرار لجنة التعاون البترولي بشأن قرار الاتحاد الأوروبي، بإعادة فرض رسوم على وارداته من وقود الطائرات، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسيطلع الفريق على ما ورد من لجنة منظمة التجارة العالمية، حيال التساؤلات بشأن قرار الاتحاد الأوربي بإعادة فرض رسوم على وارداته من وقود الطائرات. كما سيستعرض ما تم تنفيذه من توصيات الفريق في اجتماعه العاشر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ منتصف ديسمبر الماضي إعفاء وقود الطائرات المستورد من الرسوم الجمركية ابتداءً من أول يناير 2014، منهياً الغموض الذي استمر عدة أشهر وأثار قلق شركات الطيران ومصافي النفط والتجار، لكن هذا الإعفاء من الرسوم لم يسرِ بعد.

ويخشى قطاع الطيران الأوروبي وتجار الوقود ومنتجو النفط في الشرق الأوسط أن يؤدي تغيير نظام الرسوم الجمركية إلى فرض رسوم بنسبة 4.7%، على وقود الطائرات المستورد من خارج الاتحاد.

وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب الأوروبي على وقود الطائرات بلغ 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي تمت تلبية ثلثه من خلال الاستيراد وأغلبه من الشرق الأوسط.